22:16, 25 марта 2026Мир

В ЕС решили отомстить Венгрии за позицию по кредиту Украине

RMF24: ЕК заблокировала кредитный план для Венгрии на сумму более 16 млрд евро
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Marton Monus / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) «заморозила» одобрение кредитного плана Венгрии на перевооружение в рамках программы SAFE на сумму более 16 миллиардов евро из-за того, что Будапешт заблокировал выделение кредита для Украины. Об этом сообщает RMF24.

Официально Еврокомиссия утверждает, что «оценка продолжается, и ЕК утвердит план Венгрии, когда будет готова». Однако, по данным RMF24, ситуация упирается в вето Будапешта на предоставление Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро.

«Европейской комиссии сложно согласиться на выделение миллиардов евро для [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, когда он нарушает принцип лояльного сотрудничества», — сообщил радиостанции европейский дипломат.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока Виктор Орбан является премьер-министром страны, Украина не вступит в Евросоюз и не получит венгерские деньги.

