В Европе назвали условие возобновления поставок газа на Украину

Орбан: Венгрия возобновит поставки газа на Украину, если починят «Дружбу»

Венгрия продолжит поставки газа на Украину, если возобновится транзит нефти после починки нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

«Мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии на Украину, а оставшийся объем газа будем хранить внутри страны. Пока Украина не будет поставлять нефть, она не получит от Венгрии газ», — подчеркнул глава правительства.

Ранее Орбан прокомментировал достижение соглашения между Евросоюзом и Украиной о помощи в восстановлении «Дружбы». Он сообщил, что продолжит блокировать общеевропейский кредит Киеву на 90 миллиардов евро.