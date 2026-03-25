12:27, 25 марта 2026Мир

В Европе назвали условие возобновления поставок газа на Украину

Орбан: Венгрия возобновит поставки газа на Украину, если починят «Дружбу»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Венгрия продолжит поставки газа на Украину, если возобновится транзит нефти после починки нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

«Мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии на Украину, а оставшийся объем газа будем хранить внутри страны. Пока Украина не будет поставлять нефть, она не получит от Венгрии газ», — подчеркнул глава правительства.

Ранее Орбан прокомментировал достижение соглашения между Евросоюзом и Украиной о помощи в восстановлении «Дружбы». Он сообщил, что продолжит блокировать общеевропейский кредит Киеву на 90 миллиардов евро.

    Последние новости

    Премьер Испании жестко высказался о верховном лидере Ирана

    В России прокомментировали попытку ВСУ атаковать Санкт-Петербург

    Израиль впервые нанес удар по порту Бендер-Энзели в Каспийском море

    Стало известно о планах США продолжать удары по Ирану даже при переговорах

    В Иране предостерегли США от переброски войск на Ближний Восток

    На подлете к Москве сбили второй за сутки БПЛА

    70-летний российский депутат из списка Forbes принял решение уйти на СВО

    Гуф сделал заявление о скандальном рехабе после смертей пациентов

    Создатель ChatGPT изменил бизнес-стратегию

    В сети обсудили фигуру Анны Курниковой спустя три месяца после родов на фото папарацци

    Все новости
