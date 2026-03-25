В России предупредили о последствиях корректировки семейной ипотеки

Внесение изменений в программу семейной ипотеки может обернуться сокращением выдач кредитов. О таких последствиях предупредил замглавы Минстроя Никита Стасишин, передает РИА Новости.

Он отметил, что в ближайшее время правительство примет решение о донастройке программы. «Это приведет к сокращению выдачи относительно ряда семей», — заявил Стасишин.

Замглавы ведомства добавил, что в последнее время в России фиксируют снижение объемов выдачи ипотеки, однако к текущих условиях такая динамика ожидаема.

Ранее в России призвали ввести льготную ипотеку для многодетных семей по всей стране. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.