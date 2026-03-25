Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:00, 25 марта 2026

В России предупредили о последствиях корректировки семейной ипотеки

Стасишин: Донастройка семейной ипотеки приведет к сокращению выдач
Александра Качан (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Внесение изменений в программу семейной ипотеки может обернуться сокращением выдач кредитов. О таких последствиях предупредил замглавы Минстроя Никита Стасишин, передает РИА Новости.

Он отметил, что в ближайшее время правительство примет решение о донастройке программы. «Это приведет к сокращению выдачи относительно ряда семей», — заявил Стасишин.

Замглавы ведомства добавил, что в последнее время в России фиксируют снижение объемов выдачи ипотеки, однако к текущих условиях такая динамика ожидаема.

Ранее в России призвали ввести льготную ипотеку для многодетных семей по всей стране. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok