В сети обсудили внешность 42-летнего Эндрю Гарфилда на премьере фильма

Пользователи сети обсудили внешность английского и американского актера Эндрю Гарфилда на премьере фильма «Вверх по волшебному дереву». Видео с красной дорожки и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала E! News.

42-летний артист предстал перед камерами в белой футболке и зеленом вязаном кардигане, который был оформлен изображениями овец. При этом он продемонстрировал публике объемную прическу с длинными прядями и часы с синим ремешком.

Поклонники оценили выход знаменитости в свет в комментариях под роликом, который набрал 20,5 тысячи лайков. «Он очень хорошо выглядит!», «Красивый мужчина», «Нет ничего сексуальнее, чем мужчина с красивыми волосами», «Он выглядит настолько молодым, что сможет сыграть в ремейке "Очень странных дел" персонажа Джо Кири», «Великолепные волосы», — высказывались они.

В январе сообщалось, что в сети появилось фото Эндрю Гарфилда после кардинальной смены имиджа.