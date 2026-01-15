В сети появилось фото Эндрю Гарфилда после кардинальной смены имиджа

Актриса Моника Барбаро опубликовала фото актера Эндрю Гарфилда с новым имиджем

В сети появилось фото английского и американского актера Эндрю Гарфилда после кардинальной смены имиджа. Его опубликовала возлюбленная артиста актриса Моника Барбаро в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 42-летний актер, сыгравший в серии фильмов «Новый Человек-паук», запечатлен вместе с известными американскими иллюзионистами Пенном Джиллеттом и Теллером. Гарфилд предстал перед камерой в серой футболке, песочном худи и джинсовой бейсболке. При этом он позировал с длинными светлыми волосами, которые выглядели немного растрепанными.

Портал E!News, в свою очередь, обратил внимание, что прическа — не единственное изменение во внешности знаменитости. Оказалось, что Гарфилд также решил избавиться от бороды, которую долго носил.

В декабре прошлого года сообщалось, что американский актер Леонардо Ди Каприо вернулся к имиджу сыгранного им в фильме «Титаник» Джека Доусона.