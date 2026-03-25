Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:13, 25 марта 2026РоссияЭксклюзив

Ветеринар назвала признаки зубной боли у кошек

Ветврач Терешко: Кошки могут годами молча страдать от зубной боли
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Kim Davies / Unsplash

Кошки маскируют дискомфорт, и владельцы часто замечают проблему, когда уже нужна серьезная помощь, рассказала ветеринарный врач-стоматолог и эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Ольга Терешко. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла признаки зубной боли у питомцев.

По словам ветврача, самый ранний признак зубной боли у кошек можно распознать по их отношению к еде. Питомец может жевать только на одной стороне, ронять кусочки, трясти головой или мяукать при попытке разгрызть корм или вообще отказываться от еды, предпочитая мягкую пищу, отметила она.

«Второй частый признак — неприятный запах изо рта, который говорит о воспалении, инфекции или разложении тканей в ротовой полости. Это также может указывать на гингивит, пародонтит или даже опухолевые процессы», — сказала Терешко.

Стоит обратить внимание на повышенное слюноотделение у кошки, если на подбородке и груди появляются мокрые «дорожки» или корочки. Слюна может быть прозрачной, пенистой или с примесью крови

Ольга Терешковетеринарный врач-стоматолог

Если кошка трется мордочкой о мебель или гладит себя, будто пытаясь что-то достать изо рта, значит она пытается облегчить боль или зуд в деснах, предупредила эксперт. Она посоветовала искать в таком случае покраснения, язвочки и выделения в полости рта. Также у питомцев начинаются апатия или агрессия, потеря веса и ухудшение качества шерсти, так как кошка перестает за собой ухаживать, также указала Терешко.

«Зубная боль у кошек не исчезает без лечения — она только усиливается. Это стресс, который истощает нервную систему. Инфекция из больного зуба может попасть в кровоток и поразить внутренние органы — сердце, почки, печень. В тяжелых случаях развиваются абсцессы и остеомиелит челюсти», — заключила Терешко, посоветовав сразу обращаться к ветеринару при наличии хотя бы двух таких признаков.

Ранее сообщалось, что российские ювелиры стали делать драгоценные камни из шерсти питомцев. Эксперты выделяют из материала углерод, а затем при температуре выше 1400 градусов и давлении свыше 5 гектопаскалей выращивают алмаз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok