Захарова отреагировала на обвинения Азербайджана из-за высказываний об Алиеве

Захарова призвала не поддаваться на провокации после ее слов о Гейдаре Алиеве

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на обвинения Азербайджана после ее слов о бывшем президенте Азербайджана Гейдаре Алиеве. Она заявила на брифинге, что данная ситуация сложилась из-за провокации, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя протесты духовенства Армянской апостольской церкви, рассказал, что некоторые священники во времена СССР были агентами КГБ, а теперь они «пытаются пожертвовать в угоду интересам третьих стран». После этого Мария Захарова отметила, что ей непонятно, о каких государствах идет речь, а также поинтересовалась с иронией, не идет ли речь про Алиева. 23 марта МИД Азербайджана заявил, что Баку ожидает разъяснений по поводу данной ситуации.

«Не надо поддаваться на нечистоплотные провокации тех, кто буквально спит и видит, как бы кого-то с кем очередной раз поссорить. Надо опираться на факты, на принципиальную позицию, которая неоднократно доводилась до сведения общественности», — призвала представитель российского внешнеполитического ведомства.

11 марта президент России Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию в Иране и эвакуацию российских граждан из региона.