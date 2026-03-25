Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:00, 25 марта 2026

Захарова отреагировала на обвинения Азербайджана из-за высказываний об Алиеве

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на обвинения Азербайджана после ее слов о бывшем президенте Азербайджана Гейдаре Алиеве. Она заявила на брифинге, что данная ситуация сложилась из-за провокации, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя протесты духовенства Армянской апостольской церкви, рассказал, что некоторые священники во времена СССР были агентами КГБ, а теперь они «пытаются пожертвовать в угоду интересам третьих стран». После этого Мария Захарова отметила, что ей непонятно, о каких государствах идет речь, а также поинтересовалась с иронией, не идет ли речь про Алиева. 23 марта МИД Азербайджана заявил, что Баку ожидает разъяснений по поводу данной ситуации.

«Не надо поддаваться на нечистоплотные провокации тех, кто буквально спит и видит, как бы кого-то с кем очередной раз поссорить. Надо опираться на факты, на принципиальную позицию, которая неоднократно доводилась до сведения общественности», — призвала представитель российского внешнеполитического ведомства.

11 марта президент России Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию в Иране и эвакуацию российских граждан из региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok