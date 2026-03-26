01:00, 26 марта 2026

55-летняя телеведущая снялась в крошечном бикини для Sports Illustrated

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jamesmacari / @tropicofc

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель снялась в откровенном виде для журнала Sports Illustrated. Пост появился в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

55-летняя знаменитость позировала на размещенном кадре на фоне моря и гор. Так, она продемонстрировала на камеру фигуру в бикини с геометрическим принтом, которое включало крошечный бюстгальтер и плавки с тонкими завязками.

Публикация набрала 49 тысяч лайков и более тысячи комментариев. Поклонники оказались в восторге от формы телезвезды. «Она давно доказала, что возраст — это всего лишь цифра», «Невероятная», «Какая она потрясающая», «Здесь она выглядит так, как будто ей 20», «Королева», — высказывались они.

В июне прошлого года Бетенни Франкель приняла участие в модном показе Miami Swim Week и ответила на критику ее откровенного дефиле.

