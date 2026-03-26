18:13, 26 марта 2026Культура

Анджелина Джоли потеряла близкого родственника

Ушел из жизни дядя актрисы Анджелины Джоли и звезда кантри-музыки Чип Тейлор
Андрей Шеньшаков

Фото: Gonzales Photo / Per-Otto Oppi / Globallookpress.com

Американская звезда кантри-музыки Чип Тейлор ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на близких артиста.

По данным издания, родной дядя голливудской актрисы Анджелины Джоли скончался вечером 23 марта в хосписе.

«Он уходил в покое и заботе. Чип любил то удивительное благословение, которое давало ему общение с людьми через музыку, по-настоящему ценил это и считал всех вас своими друзьями», — написали родственники музыканта в прощальном обращении.

Композитор написал песню Wild Thing, записанную в итоге группой The Troggs. В 2019 году произведение включили в Зал славы премии «Грэмми». Также Тейлор является автором песни Angel of the Morning, которую исполнила Иви Сэндс. Артист сотрудничал с Джонни Кэшем, Тиной Тернер, Дженис Джоплин и другими знаменитыми исполнителями.

    Последние новости

    Стало известно о разрешении трех стран на пролет дронов ВСУ для ударов по России

    В Ленобласти снова объявили опасность БПЛА

    Россиянин удушил племянницу и участвовал в ее поисках

    Россиянка сообщила родным о страхе перед знакомым мужчиной и исчезла в Турции

    Самая сексуальная женщина в мире показала лицо без макияжа

    Трамп решил проверить НАТО и разочаровался

    Раскрыт неожиданный показатель риска преждевременной смерти

    Москвичей предупредили о начале сезона дождей

    Российский футбольный клуб потратил на зарплаты игроков более четырех миллиардов рублей

    Зеленский прибыл в обстреливаемую Ираном страну

    Все новости
