Анджелина Джоли потеряла близкого родственника

Ушел из жизни дядя актрисы Анджелины Джоли и звезда кантри-музыки Чип Тейлор

Американская звезда кантри-музыки Чип Тейлор ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на близких артиста.

По данным издания, родной дядя голливудской актрисы Анджелины Джоли скончался вечером 23 марта в хосписе.

«Он уходил в покое и заботе. Чип любил то удивительное благословение, которое давало ему общение с людьми через музыку, по-настоящему ценил это и считал всех вас своими друзьями», — написали родственники музыканта в прощальном обращении.

Композитор написал песню Wild Thing, записанную в итоге группой The Troggs. В 2019 году произведение включили в Зал славы премии «Грэмми». Также Тейлор является автором песни Angel of the Morning, которую исполнила Иви Сэндс. Артист сотрудничал с Джонни Кэшем, Тиной Тернер, Дженис Джоплин и другими знаменитыми исполнителями.