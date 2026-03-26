Экстренные службы прибыли на место падения обломков сбитого при подлете к Москве БПЛА

Собянин: Пострадавшему при атаке БПЛА оказывают всю необходимую помощь

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит при подлете к Москве. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в мессенджере Max.

По предварительной информации, обломки БПЛА упали в районе села Кленово. Пострадал один человек, ему оказывают всю необходимую помощь. На место ЧП прибыли городские экстренные службы.

В ночь на 25 марта ВСУ предприняли самую массированную атаку на регионы России за прошедший год. Под прицелом оказалась Ленинградская область, атакован Кронштадт, совершен налет на крупнейший порт Балтийского моря, Усть-Лугу. Как сообщило Минобороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа.