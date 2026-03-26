Эмили Ратаковски без штанов пришла на съемку модного бренда

Американская актриса и манекенщица Эмили Ратаковски в откровенном виде пришла на съемку итальянского модного бренда Gucci. Фото опубликовано на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость запечатлена на размещенном кадре без штанов. Она позировала в одном бомбере и остроносых сапогах с высокими голенищами, держа в одной руке сумку. Внешность звезды дополнили расслабленная прическа и яркий макияж, выполненный в стиле smoky eyes.

Ранее сообщалось, что Ратаковски и ее коллега, британская супермодель Кейс Мосс стали участницами рекламной кампании Beauty and the Bag упомянутой марки. Манекенщицы позировали перед камерами, прикрывая голые тела сумками.

В октябре 2022 года Ратаковски заявила, что использует свою сексуальность ради заработка. «Так работает мир. Мы все — части систем, с которыми не согласны. Если бы я перестала публиковать эти фотографии, что бы это изменило?» — объяснила модель.