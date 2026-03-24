09:05, 24 марта 2026

Кейт Мосс и Эмили Ратаковски прикрыли голую грудь сумками в рекламе

Модели Кейт Мосс и Эмили Ратаковски в откровенном виде снялись для бренда Gucci
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mert & Marcus / Gucci

Британская супермодель Кейт Мосс и ее американская коллега Эмили Ратаковски в откровенном виде снялись для итальянского модного дома Gucci. Публикация появилась на странице следящего за творчеством креативного директора марки, дизайнера Демны Гвасалии блогера Сабы Бахии в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитости стали участницами рекламной кампании Beauty and the Bag. Они позировали на размещенных кадрах, прикрывая голую грудь сумками указанного бренда. При этом обе модели предстали перед камерами с распущенными волосами, макияжем в стиле smoky eyes и светло-розовым блеском на губах.

Отмечается, что авторами кадров выступили фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Ранее в марте лучшая подруга российской модели Ирины Шейк, манекенщица Стелла Максвелл в откровенном виде снялась в рекламе бренда одежды Muele.

