04:15, 3 марта 2026

Известная подруга Ирины Шейк обнажила грудь для рекламы

Модель Стелла Максвелл в откровенном виде снялась в рекламе бренда
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mueleofficial

Известная новозеландская и британская топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл в откровенном виде снялась в рекламе бренда одежды Muele. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк предстала перед камерой в черной кожаной макси-юбке и шарфе. Она лежала в ванне, демонстрируя обнаженную грудь. Также 35-летнюю знаменитость запечатлели у стены, где она прикрывала голый бюст рукой.

Известно, что автором кадров стал фотограф Самуэль Лим. В свою очередь, стилистом выступил Рас Бартрам.

В феврале Ирина Шейк с голой грудью снялась для французской версии журнала Harper’s Bazaar.

