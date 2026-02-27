Ирина Шейк с голой грудью снялась для Harper’s Bazaar

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном виде снялась для французской версии журнала Harper’s Bazaar. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) стилиста Паноса Япаниса.

40-летняя манекенщица предстала на одном из размещенных снимков в нежно-розовой юбке с воланами разной длины. При этом она отказалась от верхней части образа, демонстрируя голую грудь с бантами на сосках. Стилисты осветлили брови звезды, а также сделали небрежную укладку.

Новый выпуск журнала, который вышел 26 февраля, посвятили моде. Помимо Шейк, его также представили топ-модели Лоли-Байю и Бинкс Уолтон.

Ранее в феврале Ирина Шейк в мокрой рубашке попала в объектив папарацци. Модель была запечатлена в черном бикини, оформленном в белый горох.