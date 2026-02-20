Ирина Шейк в мокрой рубашке попала в объектив папарацци

Папарацци запечатлели 40-летнюю супермодель Ирину Шейк в бикини и мокрой рубашке

Российская супермодель Ирина Шейк вновь попала в объективы папарацци во время отдыха в Майами-Бич, США. Фото публикует Daily Mail.

40-летняя манекенщица запечатлена на размещенных кадрах в черном бикини, оформленном в белый горох. Кроме того, на ней была мокрая рубашка, бейсболка, солнцезащитные очки и тонкая цепь с подвеской в виде креста.

Уточняется, что знаменитость находилась на пляже не одна. Шейк проводила время со своей восьмилетней дочерью Леей от актера Брэдли Купера.

Ранее Ирина Шейк также попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети из-за фигуры в откровенном купальнике.