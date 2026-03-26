21:33, 26 марта 2026

Глава офиса Зеленского озвучил главную точку несогласия в переговорах России и Украины

Буданов: Главной точкой несогласия в переговорах РФ и Украины остается Донбасс
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) озвучил главный вопрос, из-за которого не могут договориться делегации России и Украины в рамках переговорного процесса о мирном урегулировании конфликта. Он раскрыл причину в комментарии журналисту Новости.LIVE Галине Остаповец.

«Встретиться с россиянами не проблема. Проблема в конечном результате», — пояснил украинский чиновник. По его словам, несмотря на задержку, переговорный процесс продолжается.

Главной точкой несогласия сторон, указал Буданов, остается вопрос Донбасса. В то же время он заявил, что верит в мирный процесс.

Ранее стало известно, что в офисе президента Украины возник конфликт между Владимиром Зеленским и Кириллом Будановым из-за мирного соглашения. Буданов настаивает на заключении рамочной сделки, основанной на предложениях президента США Дональда Трампа, считая позицию Киева слабой на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Зеленский же открыто обвиняет его в амбициях баллотироваться на следующих президентских выборах в республике.

