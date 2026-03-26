Иран захотел вести переговоры с Трампом с помощью ракет

Иран должен вести переговоры с США с помощью ракет. Об этом заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи на странице в соцсети X.

«Любые переговоры с дьяволом — стратегическая ошибка, пусть ракеты ведут переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом», — написал он.

В следующем посте он отметил, что в этом конфликте именно США должны сдаться и признать поражение. Резаи добавил, что на этот раз американский лидер будет опозорен окончательно.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.