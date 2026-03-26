Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:23, 26 марта 2026Мир

Иран захотел вести переговоры с Трампом с помощью ракет

Резаи: Иран должен вести переговоры с США с помощью ракет
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Иран должен вести переговоры с США с помощью ракет. Об этом заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи на странице в соцсети X.

«Любые переговоры с дьяволом — стратегическая ошибка, пусть ракеты ведут переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом», — написал он.

В следующем посте он отметил, что в этом конфликте именно США должны сдаться и признать поражение. Резаи добавил, что на этот раз американский лидер будет опозорен окончательно.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    iPhone 17 подешевел в России

    В Кремле рассказали об использовании Украиной «втемную» стран НАТО и ЕС

    В России отреагировали на отказ Зеленского выводить ВСУ из Донбасса ради гарантий от США

    В США раскрыли варианты «финального удара» по Ирану

    В Кремле указали на противоречивость заявлений Зеленского о мире

    Путин обсудит с предпринимателями животрепещущие вопросы

    Марка Soueast объяснила обвал продаж в России

    «Меня подставили под кулаки». Помощник Вассермана, которому угрожал Алаудинов, заявил о нападении на него в студии

    Глава уголовного розыска придумал способ использовать российских заключенных и прогорел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok