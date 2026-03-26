Иранский кризис ударит по темпам роста ведущей экономики Европы

Bloomberg: Темпы роста экономики ФРГ упадут вдвое, если война с Ираном затянется

Власти Германии серьезно забеспокоились из-за возможного затягивания ближневосточного конфликта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило Bloomberg.

Как полагают в правительстве этой страны Европейского союза (ЕС), продолжительное развитие иранского кризиса чревато тем, что экономика Германии будет расти вдвое медленнее, чем считали раньше. Речь идет о росте в 0,5 процента, хотя последний прогноз предполагал 1 процент.

В связи с этим агентство напомнило, что ближневосточный кризис вынуждает все страны еврозоны понижать прогнозы. Так же поступил и Европейский центральный банк.

Подчеркивается, что для правящей коалиции канцлера Германии Фридриха Мерца начало войны стало серьезным ударом. Правительство рассчитывало на восстановление экономики после двух лет спада и периода, близкого к стагнации. И поначалу признаки подъема действительно просматривались. Однако потом ситуация ухудшилась. Бундесбанк уже понизил прогнозы относительно экономики Германии, сославшись среди прочих факторов на войну с Ираном, которая, вероятно, приведет к стагнации в I квартале.

Ранее сообщалось, что Германия готовит план нанесения чувствительных экономических ударов по американской экономике, если ЕС придется вступить в очередной конфликт с США. В частности, Берлин надеется навредить технологическим гигантам вроде Alphabet или Amazon.