15:25, 26 марта 2026

Мать футболиста по фамилии Жмырь объяснила решение назвать сына Месси

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gustau Nacarino / Reuters

Елена Жмырь, мама 11-летнего футболиста Месси Жмыря, объяснила решение дать сыну такое имя. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам Жмырь, имя ребенку дал отец. «Я поддержала. Папа — бывший футболист. Мы сделали Месси именем. Думаю, что вышло неплохо. Но если где‑то провинится ребенок, то скажут, что это сделал Месси, и сразу понятно, кто это», — добавила она.

Мать игрока также опровергла информацию о том, что сын тренируется в академии московского «Спартака». «Мы были всего лишь на просмотре. Пока результат неизвестен. Он вратарь», — рассказала Жмырь.

В мае 2023 года испанский тренер Гильермо Абаскаль, возглавлявший на тот момент московский «Спартак», назвал сына Гильермо-Николай. Он подчеркнул, что узнавал значение имени, и хотел отдать дань уважения стране, в которой работает.

