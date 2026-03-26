Бывший СССР
15:32, 26 марта 2026

На Украине придумали способ получить новые деньги от Европы

«УП»: Новые деньги Украина может получить через совместные предприятия с ЕС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина может получить дополнительные средства финансирования через программу создания совместных предприятий Build with Ukraine. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Сегодня поддержка Украины в Европе зависит не только от политической воли, но и от восприятия избирателей. Политики увеличивают финансирование тогда, когда могут объяснить, почему это выгодно их стране», — указано в публикации.

Таким образом, как указано в статье, Киев якобы сможет избавиться от мнения о том, что украинцы живут за счет европейских налогоплательщиков.

Ранее глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что Украина могла бы заключить сделки с воюющими с Ираном странами. По ее словам, Киев мог бы предоставить свои беспилотники-перехватчики, поскольку производит их якобы вдвое больше, чем нужно.

