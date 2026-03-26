На Украине захотели заключить сделку с воюющими с Ираном странами

Гетманчук: Украина могла бы заключить сделку с воюющими с Ираном странами

Украина могла бы заключить сделки с воюющими с Ираном странами. Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук, передает Bloomberg.

«В идеале Украина хочет [получить] помощь в перехвате баллистических и крылатых ракет. (...) Это могут быть либо сами ракеты, либо средства на их покупку», — рассказала Гетманчук.

По ее словам, Украина могла бы предоставить взамен свои беспилотники-перехватчики, поскольку производит их якобы вдвое больше, чем нужно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Украине по поводу защиты своих баз на территории стран Ближнего Востока. Он также отметил, что Украина хотела бы сотрудничать со странами Ближнего Востока по вопросу поставок ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).