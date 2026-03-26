18:32, 26 марта 2026

По Петербургу поползли гадюки

Жители Санкт-Петербурга рассказали о встречах с гадюками
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Жители Санкт-Петербурга начали замечать гадюк, пробудившихся в городе из-за аномального тепла. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Четырех гадюк заметили в Приморском районе рядом с Юнтоловским заказником. При этом жители не сильно переживают из-за змей: ранее им довелось встречаться с кабанами, бегающими по дорогам.

Герпетолог Владимир Черлин рекомендовал при встрече с гадюкой не трогать ее — скорее всего, змея уползет сама. Если человек случайно наступил на гадюку, вероятность того, что она прокусит обувь, крайне мала. При укусе же важно принять антигистаминный препарат и вызвать скорую. Укус в большинстве случаев не будет опасным, если вовремя принять меры.

Ранее в районе Кунцево Москвы 25-сантиметровая змея заползла в одну из квартир и напугала жильцов.

