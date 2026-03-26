Проблема кадрового голода ушла в прошлое для одного сектора российской экономики

«Ъ»: Кадровый голод перестал быть актуальной проблемой для фирм из сектора услуг

Проблема острого кадрового голода к концу зимы — началу весны перестала быть актуальной для компаний и организаций из сектора услуг российской экономики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Речь идет в том числе о фитнес-центрах. В этом сегменте в феврале с трудностями при найме новых работников столкнулись только 38 процентов организаций. Значение упало на 14 процентных пунктов в сравнении с показателем за ноябрь 2025-го и оказалось минимальным с начала 2024 года.

Тенденция ослабления кадрового голода прослеживается и в сегменте общепита, отметила вице-глава Федерации рестораторов и отельеров России Ирина Благовещенская. Сейчас, по ее словам, большинство вакансий закрыты, а компании не нуждаются так сильно в новых кадрах, как в последние несколько лет. В обозримом будущем, не исключил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров, в общепите может сформироваться переизбыток персонала.

О снижении спроса компаний из сектора услуг на новых работников свидетельствуют в том числе данные hh.ru. Так, в феврале число резюме сотрудников, ищущих работу в фитнес-клубах, розничных сетях, салонах красоты, гостиницах и ресторанах на платформе увеличилось на 37-49 процентов, тогда как количество вакансий, напротив, упало на 19-28 процентов.

Последняя тенденция в последнее время стала прослеживаться не только в секторе услуг, но и в ряде других отраслей. По данным SuperJob, в январе-марте 2026 года количество резюме на российском рынке труда увеличилось на 34 процента в годовом выражении и на 70 процентов — за два года. Число же вакансий за отчетный период сократилось на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го.

По итогам этого года, прогнозировала менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова, количество предложений о работе в России может сократиться на 20 процентов. Подобной динамике поспособствует ряд факторов, включая заметный рост издержек и закредитованности компаний, а также ограниченность квалифицированный рабочей силы. В сложившихся реалиях, ожидают эксперты, руководители фирм будут делать ставку на действующих опытных сотрудников.