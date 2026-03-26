08:39, 26 марта 2026

Проблема кадрового голода ушла в прошлое для одного сектора российской экономики

Анатолий Акулов (редактор)

Проблема острого кадрового голода к концу зимы — началу весны перестала быть актуальной для компаний и организаций из сектора услуг российской экономики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Речь идет в том числе о фитнес-центрах. В этом сегменте в феврале с трудностями при найме новых работников столкнулись только 38 процентов организаций. Значение упало на 14 процентных пунктов в сравнении с показателем за ноябрь 2025-го и оказалось минимальным с начала 2024 года.

Тенденция ослабления кадрового голода прослеживается и в сегменте общепита, отметила вице-глава Федерации рестораторов и отельеров России Ирина Благовещенская. Сейчас, по ее словам, большинство вакансий закрыты, а компании не нуждаются так сильно в новых кадрах, как в последние несколько лет. В обозримом будущем, не исключил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров, в общепите может сформироваться переизбыток персонала.

Материалы по теме:
Россию ожидает волна «увольнений из мести». Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
Россию ожидает волна «увольнений из мести».Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
8 марта 2025
«На пятидесятилетних можно положиться» Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
«На пятидесятилетних можно положиться»Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
20 марта 2025

О снижении спроса компаний из сектора услуг на новых работников свидетельствуют в том числе данные hh.ru. Так, в феврале число резюме сотрудников, ищущих работу в фитнес-клубах, розничных сетях, салонах красоты, гостиницах и ресторанах на платформе увеличилось на 37-49 процентов, тогда как количество вакансий, напротив, упало на 19-28 процентов.

Последняя тенденция в последнее время стала прослеживаться не только в секторе услуг, но и в ряде других отраслей. По данным SuperJob, в январе-марте 2026 года количество резюме на российском рынке труда увеличилось на 34 процента в годовом выражении и на 70 процентов — за два года. Число же вакансий за отчетный период сократилось на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го.

По итогам этого года, прогнозировала менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова, количество предложений о работе в России может сократиться на 20 процентов. Подобной динамике поспособствует ряд факторов, включая заметный рост издержек и закредитованности компаний, а также ограниченность квалифицированный рабочей силы. В сложившихся реалиях, ожидают эксперты, руководители фирм будут делать ставку на действующих опытных сотрудников.

