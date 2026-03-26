В Польше птицы пристрастились к сигаретам и строят из них гнезда

Птицы по всему миру пристрастились использовать сигареты, когда строят гнезда. Ученые из Польши выяснили, почему так произошло, пишет издание The New York Times.

Исследователи из Лодзинского университета изучали лазоревок — небольших птиц, встречающихся в Европе. Они наблюдали за 99 птенцами в разных ящиках для гнезд. Часть гнезд была обычной, другие — построены из стерилизованного мха и ваты, а в каждом ящике третьего типа лежали по два окурка.

Через 13 дней у птенцов взяли кровь на анализ. Самыми здоровыми оказались птенцы, которые росли в стерильных ящиках и в ящиках с окурками. В обычных ящиках гнезда кишели блохами, падальными мухами и другими паразитами, которых отпугивали вредные вещества в окурках.

Группа ученых из Мексики обнаружила, что мексиканские воробьи и некоторые другие птицы вплетают в гнезда в среднем от восьми до десяти окурков. Чем больше окурков, тем лучше птенцы вылупляются и оперяются и тем выше у них иммунитет. В то же время табак вызывал у птиц генетические повреждения.

Ранее сообщалось, что кокаин, попадающий в Темзу из канализации с мочой наркоманов, ставит под угрозу лондонских угрей. Даже мизерная доза кокаина делает этих рыб гиперактивными.