Птицы пристрастились к сигаретам

Птицы по всему миру пристрастились использовать сигареты, когда строят гнезда. Ученые из Польши выяснили, почему так произошло, пишет издание The New York Times.
Исследователи из Лодзинского университета изучали лазоревок — небольших птиц, встречающихся в Европе. Они наблюдали за 99 птенцами в разных ящиках для гнезд. Часть гнезд была обычной, другие — построены из стерилизованного мха и ваты, а в каждом ящике третьего типа лежали по два окурка.
Через 13 дней у птенцов взяли кровь на анализ. Самыми здоровыми оказались птенцы, которые росли в стерильных ящиках и в ящиках с окурками. В обычных ящиках гнезда кишели блохами, падальными мухами и другими паразитами, которых отпугивали вредные вещества в окурках.
Группа ученых из Мексики обнаружила, что мексиканские воробьи и некоторые другие птицы вплетают в гнезда в среднем от восьми до десяти окурков. Чем больше окурков, тем лучше птенцы вылупляются и оперяются и тем выше у них иммунитет. В то же время табак вызывал у птиц генетические повреждения.
