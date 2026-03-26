12:49, 26 марта 2026

В Польше птицы пристрастились к сигаретам и строят из них гнезда
Олег Парамонов
Фото: Czintos Odon / Shutterstock / Fotodom  

Птицы по всему миру пристрастились использовать сигареты, когда строят гнезда. Ученые из Польши выяснили, почему так произошло, пишет издание The New York Times.

Исследователи из Лодзинского университета изучали лазоревок — небольших птиц, встречающихся в Европе. Они наблюдали за 99 птенцами в разных ящиках для гнезд. Часть гнезд была обычной, другие — построены из стерилизованного мха и ваты, а в каждом ящике третьего типа лежали по два окурка.

Через 13 дней у птенцов взяли кровь на анализ. Самыми здоровыми оказались птенцы, которые росли в стерильных ящиках и в ящиках с окурками. В обычных ящиках гнезда кишели блохами, падальными мухами и другими паразитами, которых отпугивали вредные вещества в окурках.

Группа ученых из Мексики обнаружила, что мексиканские воробьи и некоторые другие птицы вплетают в гнезда в среднем от восьми до десяти окурков. Чем больше окурков, тем лучше птенцы вылупляются и оперяются и тем выше у них иммунитет. В то же время табак вызывал у птиц генетические повреждения.

Ранее сообщалось, что кокаин, попадающий в Темзу из канализации с мочой наркоманов, ставит под угрозу лондонских угрей. Даже мизерная доза кокаина делает этих рыб гиперактивными.

