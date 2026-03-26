Бывший СССР
16:35, 26 марта 2026

Разыскиваемый Интерполом бывший генпрокурор Грузии может возглавить Интерпол на Украине

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wikipedia

Бывший генеральный прокурор, экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили может стать новым главой украинского бюро Интерпола. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«До недавнего времени он работал на должности главы Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора, где отвечал, в том числе и за вопросы экстрадиции. Уже тогда обсуждался возможный конфликт интересов, так как данный Департамент отказал Грузии в экстрадиции Адеишвили. То есть, по сути, в экстрадиции Зураба Адеишвили Грузии отказал сам Зураб Адеишвили», — передает издание.

Отмечается, что Адеишвили ранее сам находился в розыске Интерпола. 2 года назад он был включен в «красный список». После увольнения из Офиса генпрокурора Адеишвили претендует на должность НЦБ Интерпола на Украине.

Ранее в Грузии высказались против санкций в отношении России и отправки войск на Украину. С соответствующим заявлением выступил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

