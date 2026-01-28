Реклама

В Грузии высказались о санкциях против России и отправке войск на Украину

Папуашвили: Грузия не введет санкции против РФ и не отправит войска на Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Грузия не изменила свою позицию в отношении санкций против России и отправки войск на Украину. Такое заявление сделал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на фоне назначения Киевом посла в Тбилиси, передает ТАСС.

«Грузия не поменяла своей политики. Мы как говорили четыре года назад, что не введем двусторонних санкций, так и сейчас говорим. Как говорили, что не пошлем военных туда воевать, так и сейчас государство не собирается посылать на Украину военных», — высказался он.

Папуашвили отметил, что Тбилиси приветствует назначение Киевом посла и рассчитывает, что этот шаг ознаменовал переосмысление украинскими властями враждебной риторики в отношении Грузии.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что война с Россией, которую требовали от Тбилиси страны Запада, привела бы Грузию к катастрофе.

