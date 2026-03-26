Экономика
07:00, 26 марта 2026

Россиян предупредили о приводящих к блокировке банковских карт действиях

Розенберг: Банковскую карту могут заблокировать из-за рискованных покупок
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Банки могут блокировать карты из-за резкой смены геолокации, нетипичных операций и рискованных покупок, об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила эксперт по дебетовым картам ПСБ Наталья Розенберг.

«Банк насторожится, если клиент час назад платил в кофейне у дома в Москве, а сейчас — за бензин на трассе под Казанью, — сказала специалистка. — Подозрительным также может быть внезапный крупный перевод физлицу, хотя до этого человек годами платили только за ЖКХ и такси».

Розенберг добавила, что банк также может посчитать мошеннической цепочку мелких платежей или попытку перевести все деньги на новый счет. Рискованные покупки, как оплата на сомнительных сайтах вроде онлайн-казино, по ее словам, тоже могут стать причиной блокировки. В случае блокировки эксперт рекомендовала обращаться в банк по телефону горячей линии и следовать инструкциям оператора.

«Чтобы предотвратить блокировку карты, указывайте назначение платежа. Например, "возврат долга", "подарок", "за ремонт". Для оплаты по реквизитам ИП или компании в поле "Назначение платежа" можно и нужно указывать детали, — посоветовала Розенберг. — Оперативно отвечайте на запросы банка, храните документы для подтверждения операций и не пытайтесь обмануть систему. Цепочка мелких переводов вместо одного крупного, многочисленные переводы между счетами в разных банках — действия, которые банковские алгоритмы однозначно классифицируют как признаки отмывания денег».

Эксперт также призвала вовремя обновлять персональные данные и разделять личные и бизнес-финансы.

Ранее сообщалось, что мошенники стали тайно заражать гаджеты россиян шпионскими софтом. Доказать факт слежки могут только антивирусы или защитные программы.

