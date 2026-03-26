Российские военкоматы частично изменили правила явки для призывников

Теперь российские военкоматы могут без личного участия призывника давать гражданам отсрочку от призыва или же совсем освобождать от военной службы. Об этом говорится в постановлении за личной подписью премьер-министра России Михаила Мишустина.
По данным документа, с этой целью были скорректированы положения о призыве на военную службу. Призывника могут освободить от воинской обязанности или дать ему отсрочку в случае, если в реестре воинского учеты содержатся нужные сведения.
Отсрочка дается студентам очной формы, аспирантам, сотрудникам МВД, МЧС, ФСБ и IT-компаний. Кроме того, на нее могут надеяться россияне, ухаживающие за близкими гражданами, и те, у кого есть категория «Г» по здоровью. Инвалиды, отслужившие кандидаты и доктора наук, постоянно живущие за границей и имеющие судимость освобождены от военной обязанности.
Ранее стало известно, что в России сократили срок уведомления об увольнении некоторых граждан с отсрочкой от призыва. Речь идет о специалистах IT-компаний, работодатели которых должны сообщать о факте разрыва трудовых отношений не в 2-недельный срок, а в течение пяти календарных дней.