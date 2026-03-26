04:01, 26 марта 2026Россия

Российские военкоматы частично изменили правила явки для призывников

Кабмин РФ разрешил военкоматам решать судьбу по отсрочке без явки призывника
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Теперь российские военкоматы могут без личного участия призывника давать гражданам отсрочку от призыва или же совсем освобождать от военной службы. Об этом говорится в постановлении за личной подписью премьер-министра России Михаила Мишустина.

По данным документа, с этой целью были скорректированы положения о призыве на военную службу. Призывника могут освободить от воинской обязанности или дать ему отсрочку в случае, если в реестре воинского учеты содержатся нужные сведения.

Отсрочка дается студентам очной формы, аспирантам, сотрудникам МВД, МЧС, ФСБ и IT-компаний. Кроме того, на нее могут надеяться россияне, ухаживающие за близкими гражданами, и те, у кого есть категория «Г» по здоровью. Инвалиды, отслужившие кандидаты и доктора наук, постоянно живущие за границей и имеющие судимость освобождены от военной обязанности.

Ранее стало известно, что в России сократили срок уведомления об увольнении некоторых граждан с отсрочкой от призыва. Речь идет о специалистах IT-компаний, работодатели которых должны сообщать о факте разрыва трудовых отношений не в 2-недельный срок, а в течение пяти календарных дней.

    Последние новости

    Иран разрешил российским и китайским судам проходить через Ормузский пролив. Почему Тегеран сделал такое исключение?

    США начали готовиться к нефти по 200 долларов

    Загадочный голый мотоциклист приехал на заправку и озадачил полицию

    Пара оказалась на грани разрыва из-за отвратительной привычки бойфренда

    Российские военкоматы частично изменили правила явки для призывников

    Трамп во время выступления начал кружиться на месте и смотреть по сторонам

    Тревел-блогер описал впечатления от Мексики после США словами «стало легче дышать»

    Потери ВСУ в Константиновке назвали катастрофическими

    В российском городе прогремели взрывы

    Армия США решила закупить оборудование для Украины

    Все новости
