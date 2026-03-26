03:04, 26 марта 2026Мир

США и Израиль исключили из списка целей в Иране двух человек

WSJ: США и Израиль исключили из списка целей главу МИД и спикера парламента
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Соединенные Штаты Америки и Израиль временно исключили из своего списка целей двух человек — главу Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации издания, Вашингтон и Тель-Авив приняли такое решение для проведения переговоров с представителями Ирана. Срок исключения чиновников из списка целей составляет 4-5 дней.

Ранее журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд сообщил, что США могут начать наземную операцию в Иране в ближайшее время. Уорд сослался на нескольких конгрессменов-республиканцев, которые «очень явно намекают» на то, что наземная операция в Исламской Республике запланирована и скоро может быть проведена.

