19:38, 25 марта 2026

Туристка познакомилась с мужчиной в приложении, была изнасилована и снята на камеру

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Туристка из Венгрии познакомилась с 20-летним мужчиной в приложении, была изнасилована и снята на камеру в Сеуле (Южная Корея). Об этом пишет издание Chosunbiz.

Инцидент произошел 23 марта в одном из центральных районов столицы Южной Кореи, Йонсане. Жертва обратилась в полицию в тот же день и сообщила, что ее изнасиловали, а также незаконно сняли на камеру мобильного телефона.

Подозреваемого задержали. Сообщается, что он частично признал обвинение в незаконной съемке, однако отрицал изнасилование. Правоохранители сообщили, что будут проводить повторный допрос арестованного.

Ранее сотрудник и владелец отеля в Индии заманили девушку и изнасиловали с бандой сообщников. Наутро жертве удалось сбежать и обратиться в полицию.

