16:36, 26 марта 2026Россия

В Госдуме ответили на вопрос об отправке призывников в зону СВО

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Призывники, которых 1 апреля направят на прохождение срочной службы, не попадут в зону специальной военной операции (СВО). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Интерфакс».

Отвечая на вопросы журналистов, парламентарий подчеркнул, что в «сложных точках» призывники служить не будут. «Здесь можно успокоиться и по этому поводу даже не переживать», — заверил он.

Депутат также напомнил, что призыв в России теперь проходит круглогодично. «Ребята приходят в военные комиссариаты, там проходят все необходимые процедуры, по документам, связанные с профессиональным отбором, с проверкой здоровья и в условленное время едут для несения службы», — рассказал Картаполов.

Он добавил, что ближе к апрелю представители Генштаба «выступят и еще раз подробно все расскажут».

Первый круглогодичный призыв на срочную службу стартовал в России 1 января. Согласно нововведению, медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии теперь будут проводиться в течение всех 12 месяцев. Однако отправка призывников к месту службы, как и ранее, продолжит осуществляться с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

