В МВД опровергли проверку смартфонов россиян на предмет Telegram

В МВД назвали фальшивой памятку о проверке смартфонов на предмет Telegram

По сообществам в Telegram и во «ВКонтакте» начала распространяться фотография памятки якобы от МВД России, в которой утверждается, что специальные патрули будут проверять телефоны граждан. В МВД РФ эту памятку назвали фальшивой.

«Уважаемые граждане! При проверке мобильных устройств сотрудниками МВД для вашей безопасности и безопасности близких соблюдайте простые правила», — говорится в тексте памятки. Так, заявляется, что с сотрудниками МВД при проверке телефона нужно говорить спокойно и передавать им телефон по первому требованию.

В тексте памятки также говорится, что на устройствах запрещено иметь установленные приложения Telegram, WhatsApp, VPN-сервисы. Разрешены же якобы только отечественные приложения. Попытки обмана сотрудников полиции приведут к проверке в отделении, заявляется в памятке.

Однако, согласно статье 23 Конституции РФ, каждый имеет право на тайну переписки и иных сообщений. Доступ к этой информации возможен только на основании судебного решения. Это означает, что обычная проверка смартфона «по просьбе» находится вне полномочий полиции.

При этом на якобы официальной памятке есть признаки подделки. В частности, шрифт на изображении неровный и «прыгающий», а некоторые буквы и символы размыты. Помимо того, в тексте намеренно используются провокационные формулировки, намекающие на то, что гражданам якобы грозят проблемы с законом при отказе последовать рекомендациям: «Будьте благоразумны! Соблюдайте закон — живите спокойно».

Приложения, которые обозначены в памятке как запрещенные к установке, а также другие заблокированные в России интернет-площадки в действительности не запрещены для использования гражданам. В частности, депутат Госдумы Сергей Боярский отмечал, что россияне по-прежнему могут заходить в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и пользоваться VPN.

Памятка о якобы проверках полицейскими телефонов граждан не размещена на официальных ресурсах МВД России. (1, 2, 3).

Управление МВД по Белгородской области заявило, что распространяемая памятка является фейковой. «В ряде ТГ-каналов размещены публикации с памяткой о якобы проводимой сотрудниками белгородской полиции проверке личных мобильных устройств на предмет наличия различных мессенджеров и приложений. Данная информация не соответствует действительности, а распространяемая памятка является фальшивкой», — сообщили в ведомстве.

Аналогичные опровержения выпустили МВД по Брянску, Саратовской и Иркутской областей.

Кроме того, в соцсетях и чатах стали распространяться сообщения о том, что на юге России некие люди ходят по улицам со специальными приборами, которые позволяют выявить, установлен ли у граждан мессенджер Max и присутствуют ли на устройствах VPN и Telegram. В качестве доказательства приводятся видео, на которых изображены пешеходы с якобы «пеленгаторами».

Однако в действительности у людей на кадрах с собой экшен-камеры с обзором на 360 градусов. Такие устройства нередко используются интернет-компаниями, которые разрабатывают карты и панорамы городов. С высокой вероятностью люди, запечатленные на видео, являются операторами-пешеходами, которые собирают информацию для картографов.

Сообщения о проверке полицией смартфонов на предмет запрещенных приложений не распространилась в СМИ и публиковалась преимущественно в соцсетях и мессенджерах. Информация о людях, которые ходят по дворам юга России и якобы проверяют смартфоны граждан с помощью специальных устройств, также не была опубликована в прессе.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».