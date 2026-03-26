В России стартовали продажи нового минивэна Sollers

Семиместный минивэн Sollers SF1 поступил в продажу по цене от 2,25 млн рублей

В России стартовали продажи семиместного минивэна Sollers SF1. Стоимость новинки начинается от 2,25 миллиона рублей, пишут «Известия».

Автомобиль оснащен полуторалитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 136 лошадиных сил, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Длина модели составляет 5100 миллиметров, высота — 1900 миллиметров. Компоновка салона организована по схеме 2+2+3. Сиденья, установленные во втором ряду, раздельные и с продольной регулировкой, сиденья третьего ряда при необходимости складываются в соотношении 50 на 50, освобождая дополнительное место для багажа.

В стандартное оснащение SF1 вошли две фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, кондиционер, обогрев рулевого колеса, передних сидений, зеркал заднего вида и омывающих форсунок. Имеются задние парктроники, электропривод стеклоподъемников и зеркал, противотуманные фары и светодиодные ходовые огни, дисковые тормоза на всех колесах.

Производитель подчеркнул, что модель внесена в перечень Министерства промышленности и торговли РФ, разрешающий эксплуатацию транспортного средства в такси.

