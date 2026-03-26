Писатель Сораль: Французы мечтают о таком лидере, как Путин

Французы нуждаются в таком лидере, как российский президент Владимир Путин. Об этом в разговоре с ТАСС заявил французский писатель и эссеист Ален Сораль.

По его словам, существует абсолютное противоречие между заявлениями главы Франции Эммануэля Макрона и реальностью, в которой «очень немногие» скажут, что хотят идти воевать, особенно против РФ.

«На самом деле (...) существует сильная симпатия к президенту Путину. (...) И глубинные настроения во Франции, я вам скажу, таковы — французы мечтают о своем Путине», — признался писатель.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что заявление Путина о возможности прекратить поставки газа в Евросоюз «прямо сейчас» огорошило европейских лидеров.