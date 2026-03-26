07:30, 26 марта 2026

Водитель элегантно отомстил подрезавшей его девушке на кабриолете

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: O. Kalacheva / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником Imnotabob рассказал о конфликте на дороге с девушкой, ехавшей на кабриолете Volkswagen. Та подрезала автора, сблизившись с его машиной на расстояние считанных сантиметров, маневрируя с выключенным поворотником.

«Конечно, я слегка посигналил, но не проявлял никакой агрессии и сказал: "Эй, ты чуть нас обоих не угробила, может, тебе стоит повнимательнее смотреть, куда едешь?" Глупая девица тут же сбросила скорость. Она и ее подружка показали мне средние пальцы, а потом поехали своей дорогой». — написал автор.

Водитель моментально забыл об инциденте, но спустя несколько километров обогнал подруг в кабриолете. После этого одна из них внезапно и без всяких причин «начала показывать задницу».

«Я решил, что лобовое стекло нуждается в очистке, и поэтому обильно полил его омывающей жидкостью. Конечно, часть брызг — и я сейчас имею ввиду примерно поллитра — перелетела прямо через мою крышу. Учитывая скорость на трассе, это подарило двум дамам бесплатный душ. Как ни странно, после этого они отступили», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit жестоко отомстил бросившему на улицу окурок водителю. Он уточнил, что за рулем роскошного черного «Мустанга» был мужчина, доставлявший еду его соседу.

