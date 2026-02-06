Реклама

06:01, 6 февраля 2026Интернет и СМИ

Случайный прохожий жестоко отомстил бросившему на улицу окурок водителю

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tokariev Dmytro / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Nikopoleous рассказал, как отомстил водителю дорогого автомобиля за попытку намусорить на улице. Он уточнил, что за рулем роскошного черного «Мустанга» приехал мужчина, доставлявший еду его соседу.

«Проезжая мимо меня, он выбросил в окно еще тлеющий окурок сигареты. Я был в ярости. Я хотел просто поднять и выбросить его, но судьба предоставила мне лучшую возможность: спустя несколько мгновений водитель притормозил прямо перед домом моего соседа. Я понял, что у меня есть от силы 15 секунд», — написал автор.

Он поднял окурок, подошел к припаркованному «Мустангу» и швырнул почти выкуренную сигарету на водительское сиденье. После этого он спешно ретировался.

«Единственное, что я услышал, когда заходил в свой дом, это слова соседа: "Кажется, он что-то подбросил вам в машину". Понятия не имею, что произошло потом. Но самое нелепое в этой истории — то, что в то утро как раз вывезли мусор, то есть у водителя был буквально добрый десяток вариантов, куда отправить свой окурок», — заключил автор.

Ранее работающий мусорщиком пользователь Reddit рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах. По его словам, достаточно часто в помойку отправляются секс-игрушки.

