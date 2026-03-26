Бывший СССР
13:15, 26 марта 2026

Зеленский пожаловался на уменьшение давления на Россию

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление на Россию в мире уменьшается. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

«Давление на Россию в мире снижается. Мы видим изменения в санкционной политике. Поэтому, в отличие от всех или многих в мире, у Украины есть свои санкции — возможность нанести ответный удар», — сообщил политик.

По словам Зеленского, в России должны ощутить давление со стороны Киева. Украина, добавляет он, будет отвечать на каждый шаг России.

Ранее также Владимир Зеленский раскритиковал решение США о снятии санкций с российской нефти. Политик охарактеризовал этот шаг словами «это опасно».

