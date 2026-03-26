Женщина назвала преимущества отношений с женихом старше нее на 25 лет

34-летняя жительница США Кристина Санчес рассказала об отношениях с женихом старше нее на 25 лет. Преимущества такой разницы в возрасте она назвала в разговоре с Need To Know.

Санчес начала общаться с будущим бойфрендом — Эдуардо Эрнандо — на сайте знакомств. По словам женщины, он покорил ее своими манерами. Эрнандо был готов баловать ее подарками и уважал ее границы в постели, отдавая предпочтение долгой прелюдии. «Он, как настоящий джентльмен, относился ко мне, как к принцессе», — объяснила Санчес.

Женщина отметила, что возраст Эрнандо делает его мудрым и эмоционально стабильным. Он постоянно учит невесту чему-то новому. «Я знаю, что он всегда со всем разберется, — отметила Санчес. — Его миссия — делать меня счастливой». Сейчас ему уже 59 лет.

Эрнандо признался, что женщина помладше — идеальная партия для него. По его словам, он всю жизнь был очень активным человеком, поэтому ему нужен партнер с таким же высоким уровнем энергии.

Мужчина и женщина стали жить вместе всего через 10 месяцев после знакомства и вскоре обручились. Сейчас они планируют свадьбу.

