05:00, 26 марта 2026

Женщина назвала преимущества отношений с женихом старше нее на 25 лет

Жительница США объяснила выбор жениха старше нее на 25 лет его манерами
Юлия Юткина
Фото: Prostooleh / Freepik

34-летняя жительница США Кристина Санчес рассказала об отношениях с женихом старше нее на 25 лет. Преимущества такой разницы в возрасте она назвала в разговоре с Need To Know.

Санчес начала общаться с будущим бойфрендом — Эдуардо Эрнандо — на сайте знакомств. По словам женщины, он покорил ее своими манерами. Эрнандо был готов баловать ее подарками и уважал ее границы в постели, отдавая предпочтение долгой прелюдии. «Он, как настоящий джентльмен, относился ко мне, как к принцессе», — объяснила Санчес.

Женщина отметила, что возраст Эрнандо делает его мудрым и эмоционально стабильным. Он постоянно учит невесту чему-то новому. «Я знаю, что он всегда со всем разберется, — отметила Санчес. — Его миссия — делать меня счастливой». Сейчас ему уже 59 лет.

Эрнандо признался, что женщина помладше — идеальная партия для него. По его словам, он всю жизнь был очень активным человеком, поэтому ему нужен партнер с таким же высоким уровнем энергии.

Материалы по теме:
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

Мужчина и женщина стали жить вместе всего через 10 месяцев после знакомства и вскоре обручились. Сейчас они планируют свадьбу.

Ранее сообщалось, что 19-летняя жительница Дании Беа рассказала, что вышла замуж за возлюбленного старше нее на 20 лет. Она уверена, что они с мужем оба достаточно странные, чтобы быть вместе.

    Последние новости

    Иран разрешил российским и китайским судам проходить через Ормузский пролив. Почему Тегеран сделал такое исключение?

    Россиян предупредили о рисках открытия шашлычного сезона в конце марта

    Стоимость ремонта квартиры в 2026 году подсчитали

    Жениха раздели догола и провели по улице через несколько часов после свадьбы

    Студентка впервые пришла в гости к новой подруге и опозорилась перед всей ее семьей

    Михалков раскрыл секрет съемок культовой советской комедии

    Владельца взорвавшейся российской шахты объявили в международный розыск

    В Госдуме напомнили о поддержке беженцев и утративших жилье россиян

    Тревел-блогеры описали курорт Азии фразой «русская резервация»

    Индия пошла на неожиданный шаг для закупки российской нефти

    Все новости
