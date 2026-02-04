Девушка вышла замуж за мужчину старше нее на 20 лет спустя месяц знакомства

В Дании 19-летняя девушка вышла замуж за мужчину старше нее на 20 лет

19-летняя жительница Дании Беа рассказала, что вышла замуж за возлюбленного старше нее на 20 лет. Ее историю публикует The Sun.

По словам Беа, она начала общаться с мужчиной по имени Джеспер в сентябре 2025 года. Он так сильно влюбился в девушку, что уже спустя месяц знакомства сделал ей предложение. Беа согласилась.

Девушка утверждает, что они с Джеспером просто оба достаточно странные, чтобы быть вместе. Беа уверяет, что они без ума друг от друга, несмотря на разницу в возрасте.

Она поделилась историей любви в социальных сетях и столкнулась с общественным осуждением. Многие люди писали, что Беа еще подросток и слишком маленькая, чтобы состоять в отношениях с таким взрослым мужчиной. Девушка не согласна с этим.

Ранее жительница американского города Сан-Диего Брук МакНелис объяснила, почему женщинам стоит выбирать любовников постарше. По ее словам, взрослые мужчины эмоционально зрелые, они не ищут одобрения и не играют с избранницами в игры.