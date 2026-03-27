14:15, 27 марта 2026Мир

Чехия возмутилась нападением на Русский дом в Праге

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Arlington National Cemetery / Wikimedia

Нападение на культурный центр Русский дом в Праге является противоправным деянием, которое угрожает безопасности. Об этом заявил глава МВД Чехии Любомир Метнар, передает РИА Новости.

«Нападение на любой объект считаю неприемлемым без исключений, независимо от его характера или формы собственности. Речь идет о серьезном противоправном деянии, которое представляет угрозу безопасности. Полиция Чехии занимается этим делом, мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью и готовы реагировать, если потребуется принять дополнительные меры», — возмутился он.

Ранее Россотрудничество в комментарии «Ленте.ру» сообщило, что дата атаки на Русский дом была выбрана не случайно — 27 марта должно было пройти последнее мероприятие в рамках Дней русской культуры в Чехии.

В федеральном агентстве добавили, что пока неясно, действовал ли один человек или целая группа. Следователи собирают улики и записи с камеры.

