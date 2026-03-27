Информация о продаже МВД любых данных россиян оказалась недостоверной

Сообщение о продаже МВД любых данных россиян оказалось фейком

В сети распространились недостоверные данные о том, что полиция будет официально торговать любыми данными россиян. Соответствующую некорректную информацию со ссылкой на The Moscow Times (входит в реестр СМИ-иноагентов и нежелательных на территории РФ) распространили Telegram-каналы.

В основу фейка лег проект постановления, согласно которому организации, включая банки и операторов связи, будут обязаны оплачивать доступ к информации о гражданах, содержащейся в базах данных полиции.

Согласно проекту, платным станет предоставление сведений о действительности паспорта гражданина России, а также данных о регистрации по месту жительства и месту пребывания. Плата будет взиматься с организаций, осуществляющих операции с деньгами и иным имуществом, а также с операторов связи, аккредитованных удостоверяющих центров и других структур, имеющих право подтверждать сведения об абонентах. За каждый запрос информации предлагается платить 50 рублей.

Таким образом, МВД будет предоставлять доступ не к любым данным, а строго ограниченному перечню сведений.

В 2025 году президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается платный доступ для организаций, включая банки, к базам данных МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Изменения внесены в закон «О полиции».

До этого доступ к данным МВД предоставлялся госорганам и их должностным лицам, правоохранительным органам иностранных государств и международным полицейским организациям (по соответствующим договорам). Согласно изменениям, в круг получателей данных вошли, в том числе, организации и банки. Информация предоставляется им за плату в порядке, случаях и размере, которые определяет правительство РФ.

3. Более 500 организаций, включая банки и операторов связи, имеют право получать сведения о гражданах через СМЭВ в соответствии с законами «О связи», «Об электронной подписи» и «О противодействии легализации доходов». Эти организации используют данные для проверки паспортов, регистрации и законности операций.

Если правительство одобрит инициативу, то она вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Таким образом, для обычных граждан ничего не изменится. Банки, операторы связи и другие негосударственные организации и так имеют доступ к некоторой информации о своих клиентах, просто не платят за это МВД. Предполагается, что платный доступ позволит пополнить госбюджет почти на 120 миллиардов рублей.

Среднегодовое количество запросов в МВД от банков, удостоверяющих центров, операторов связи, микрофинансовых и страховых компаний, бюро кредитных историй, депозитариев, негосударственных пенсионных фондов за 2024-2025 годы составило 2,4 миллиарда.

Новости о предложении МВД сделать платным доступ к данным граждан из баз полиции написали многие ведущие СМИ, включая ТАСС, «Интерфакс» «Коммерсантъ» и другие. Однако все они пояснили, к каким именно данным будет открыт доступ и для чего.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».