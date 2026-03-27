17:36, 27 марта 2026

Дочери бывшего принца посоветовали покинуть родину

Антонина Черташ
Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Британской принцессе Беатрис, старшей дочери бывшего принца Эндрю, посоветовали на время покинуть родину, чтобы спасти свой брак на фоне скандала вокруг Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Newsweek.

С таким предложением выступила бывший министр культуры Надин Доррис. Политик считает, что принцессе Беатрис стоит последовать примеру сестры — принцессы Евгении, которая перебралась с мужем в Португалию. По мнению Доррис, Беатрис стоило бы уехать в США, где сосредоточены деловые интересы ее супруга Эдоардо Мапелли Моцци.

В противном случае, по мнению экс-министра, брак принцессы может не выдержать испытания разлукой: «Если брак переживает трудности сейчас, то станет только сложнее, если они будут подолгу находиться врозь». Доррис также раскритиковала поведение Моцци, который недавно отправился в деловую поездку в США без жены и начал публиковать в соцсетях фотографии из элитных клубов Палм-Бич. «Это не лучший образ для итальянского аристократа, когда его жена переживает тяжелейшее время», — написала она, добавив, что уже сталкивалась с «высокомерным и незрелым» поведением супруга принцессы.

Бывшего принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре 66-летний принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки финансиста-педофила Джеффри принца Эндрю арестовали.

