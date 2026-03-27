Дочери бывшего принца посоветовали покинуть родину

Старшей дочери бывшего принца Эндрю предложили на время уехать из Великобритании

Британской принцессе Беатрис, старшей дочери бывшего принца Эндрю, посоветовали на время покинуть родину, чтобы спасти свой брак на фоне скандала вокруг Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Newsweek.

С таким предложением выступила бывший министр культуры Надин Доррис. Политик считает, что принцессе Беатрис стоит последовать примеру сестры — принцессы Евгении, которая перебралась с мужем в Португалию. По мнению Доррис, Беатрис стоило бы уехать в США, где сосредоточены деловые интересы ее супруга Эдоардо Мапелли Моцци.

В противном случае, по мнению экс-министра, брак принцессы может не выдержать испытания разлукой: «Если брак переживает трудности сейчас, то станет только сложнее, если они будут подолгу находиться врозь». Доррис также раскритиковала поведение Моцци, который недавно отправился в деловую поездку в США без жены и начал публиковать в соцсетях фотографии из элитных клубов Палм-Бич. «Это не лучший образ для итальянского аристократа, когда его жена переживает тяжелейшее время», — написала она, добавив, что уже сталкивалась с «высокомерным и незрелым» поведением супруга принцессы.

Бывшего принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре 66-летний принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки финансиста-педофила Джеффри принца Эндрю арестовали.