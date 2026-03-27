Джоан Роулинг оценила первый тизер нового «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг осталась довольна тизером нового сериала о Гарри Поттере

Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг оценила первый тизер сериала о юном волшебнике, премьера которого запланирована на декабрь 2026 года. Соответствующий пост она разместила в соцсети X.

«Это будет невероятно. Я очень довольна», — написала Роулинг.

Как отмечает издание Deadline, тизер вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Так, некоторые поклонники указали на его мрачность и отсутствие нужной атмосферы: «Это фэнтези-сериал, основанный на детских книгах, но в тизере нет ничего, что бы на это указывало — цветокоррекции, магии, причудливости, декораций и так далее». Многие вновь раскритиковали резонансное решение о смене расы профессора Северуса Снейпа, которого сыграет темнокожий актер Паапа Эссьеду, представший в тизере с дредами.

Ранее руководитель студии HBO сообщил, что на съемочной площадке «Гарри Поттера» пришлось усилить охрану на фоне угроз Паапе Эссьеду. В недавнем интервью артист пожаловался на угрозы расправой в случае, если он не откажется от роли Снейпа.