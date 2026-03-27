Культура
10:36, 27 марта 2026Культура

Джоан Роулинг оценила первый тизер нового «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг осталась довольна тизером нового сериала о Гарри Поттере
Ольга Коровина

Фото: Hubert Boesl / dpa / Globallookpress.com

Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг оценила первый тизер сериала о юном волшебнике, премьера которого запланирована на декабрь 2026 года. Соответствующий пост она разместила в соцсети X.

«Это будет невероятно. Я очень довольна», — написала Роулинг.

Как отмечает издание Deadline, тизер вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Так, некоторые поклонники указали на его мрачность и отсутствие нужной атмосферы: «Это фэнтези-сериал, основанный на детских книгах, но в тизере нет ничего, что бы на это указывало — цветокоррекции, магии, причудливости, декораций и так далее». Многие вновь раскритиковали резонансное решение о смене расы профессора Северуса Снейпа, которого сыграет темнокожий актер Паапа Эссьеду, представший в тизере с дредами.

Ранее руководитель студии HBO сообщил, что на съемочной площадке «Гарри Поттера» пришлось усилить охрану на фоне угроз Паапе Эссьеду. В недавнем интервью артист пожаловался на угрозы расправой в случае, если он не откажется от роли Снейпа.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о защите Саудовской Аравии

    Лидер страны-союзницы России допустил встречу с Трампом

    Экс-участника «А-Студио» задержали за нетрезвое вождение

    Российские системы РЭБ спрячут от дронов с тепловизорами

    Хабенский почтил память ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого

    Стало известно об атаке беспилотников на родной город Зеленского

    Назван фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года

    МИД России высказался об атаке на Русский дом в Чехии

    КамАЗ потерял надежды на прибыль в 2026 году

    Российские туристы проведут апрель в трех популярных странах

    Все новости
