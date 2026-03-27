23:49, 27 марта 2026Культура

Концерт Полины Гагариной отменили в Казахстане

Zakazbiletov.kz: В Астане отменен концерт Полины Гагариной
Марина Совина
Марина Совина
СюжетПротесты в Казахстане
Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Астане отменили концерт российской исполнительницы Полины Гагариной, который должен был пройти 5 апреля. Об этом сообщил казахстанский сервис Zakazbiletov.kz в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что возврат денежных средств будет оформлен автоматически в течение 14 дней.

«Концерт Полины Гагариной, который должен был состояться 5 апреля в городе Астана, по не зависящим от организаторов, артиста и нас причинам отменяется», — говорится в сообщении.

На официальном сайте певицы этот концерт в расписании не значится.

В 2023 году запланированный в Алма-Ате концерт певицы был отменен после протестов. Выступление Гагариной также планировалось в столице Казахстана 27 ноября 2025 года. Тогда появились сообщения, что концерт якобы отменен «в связи с обстоятельствами со стороны самого частного организатора», но позже было принято другое решение.

