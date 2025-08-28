В Астане приняли решение о концерте Гагариной

Концерт Гагариной в Астане пройдет несмотря на жалобы местных активистов

Концерт певицы Полины Гагариной в Казахстане не будут отменять несмотря на требования местных активистов. Об этом сообщает портал «Абзац».

Сообщалось, что билеты на концерт артистки исчезли из продажи после призывов к бойкоту в социальных сетях. Причиной якобы стала позиция Гагариной, поддержавшей специальную военную операцию (СВО). Слухи о срыве выступления опровергли представители площадки «Конгресс-Арена».

«Концерт состоится, в скором времени продажи билетов возобновятся», — сообщили представители концертного зала журналистам.

Известно, что в 2023 году запланированный в Алма-Ате концерт певицы был отменен после протестов.

В декабре 2024 года стало известно, что певица Полина Гагарина пожаловалась, что этой осенью ее иммунитет не справляется с вирусами и она часто болеет.