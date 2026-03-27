15:21, 27 марта 2026КультураЭксклюзив

Культовый советский музыкант заявил о пропитом русском роке

Владимир Рекшан: Люди приходили в Ленинградский рок-клуб в поисках собутыльников
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Основатель музея «Реалии русского рока» и участник группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан заявил, что советские рок-музыканты не справились с капиталистическими реалиями нового времени. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру» для эксклюзивного материала из цикла, посвященного юбилею Ленинградского рок-клуба.

По его словам, многие артисты приходили в клуб просто чтобы найти собутыльника и спокойно выпить.

«Сидели и потихоньку пили водочку. Где гарантированно собутыльника найти? А пойду-ка я в рок-клуб. Все пропили банально. Это не в качестве обвинения. Просто люди не справились с новыми капиталистическими реалиями», — сказала Рекшан.

7 марта «Лента.ру» запустила специальный цикл материалов, посвященный 45-летию Ленинградского рок-клуба. 7 марта 1981 года в Межсоюзном клубе самодеятельного творчества состоялся первый концерт объединения, на котором выступили «Пикник», «Мифы», «Зеркало» и «Россияне».

Специальный корреспондент «Ленты.ру» Петр Каменченко поговорил «с героями прекрасного и трагического времени уже ушедшей страны» — участниками групп «Алиса», «Аукцыон», «Пикник», «Санкт-Петербург» и не только. В материалах используются архивные фотографии, многие из которых публикуются в СМИ впервые.

В частности, впервые опубликован архив уникальных кадров фотографа Валентина Барановского. На его снимках запечатлены такие звезды русского рока, как Константин Кинчев, Олег Гаркуша, Майк Науменко, группы «Аквариум», «Пикник», «АВИА», а также многие исторические моменты истории Ленинградского рок-клуба и классические выступления его участников.

