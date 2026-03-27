Сосед России после призыва Трампа увеличил военные расходы

Сейм Латвии утвердил закон, предусматривающий повышение расходов на оборону

Сейм (парламент) Латвии утвердил закон, предусматривающий повышение расходов на оборону. Об этом сообщает Delfi.

Согласно плану, военный бюджет Латвии в 2026 году составит 4,9 процента от ВВП, что эквивалентно примерно 2,3 миллиардам евро.

По оценкам экспертов, причастных к составлению документа, финансирование оборонного и военного сектора экономики уже к 2027 году составит необходимые пяти процентов от ВВП. К 2028 году, с учетом роста показателя, необходимо вложить еще больше средств, уточняют в министерстве экономики страны.

23 января 2025 года президент США Дональд Трамп раскрыл планы потребовать от членов Североатлантического альянса (НАТО) повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. «Лента.ру» изучила данные итогового отчета генерального секретаря альянса Марка Рютте за 2025 год. Согласно данным, расходы стран блока на оборону без учета США выросли на 21,5 процента, составив в общей сложности 657,1 миллиарда долларов.