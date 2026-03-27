НАТО раскрыла рост расходов на оборону после призывов Трампа вкладываться

«Лента.ру»: Расходы НАТО на оборону без учета США выросли на 21,5 % за год

Расходы стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) на оборону без учета США выросли на 21,5 процента за 2025 год, составив в общей сложности 657,1 миллиарда долларов. К такой оценке пришла «Лента.ру», изучив данные итогового отчета генерального секретаря альянса Марка Рютте за 2025 год.

На $141,8 миллиарда выросли расходы государств НАТО на оборону за 2025 год в текущих ценах и по нынешним обменным курсам валют. Рост военных расходов альянса за этот же период с учетом США составил $154,1 миллиарда

Рекордсменами по увеличению расходов на оборону среди стран-членов блока за 2025 год стали:

Германия — рост на 27 миллиардов долларов;

Италия — рост на 15 миллиардов долларов;

Канада — рост на 13,4 миллиарда долларов;

Испания — рост на 13,3 миллиарда долларов. При этом президент США Дональд Трамп в октябре 2025 года предлагал исключить страну из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличивать расходы на оборону.

Также, по предварительным оценкам альянса, за 2025 год страны-члены НАТО без учета США увеличили долю расходов на оборону в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) с 1,9 до 2,3 процента. Рекордсменами по росту по данному показателю стали Норвегия, Литва и Финляндия.

23 января 2025 года Дональд Трамп раскрыл планы потребовать от членов НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. В ходе саммита альянса в Гааге 24-25 июня было принято решение повысить расходы на оборону до установленного критерия в 3,5 процента от ВВП на военные нужды и 1,5 процентов на инфраструктуру в течение десяти лет.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил требование Москвы к НАТО. Он подчеркнул, что Кремль не просит ничего необычного или неожиданного в вопросе нерасширения альянса.