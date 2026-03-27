Лидер «АукцЫона» вспомнил о проблемах с милицией в 80-х

Олег Гаркуша: С корочкой Ленинградского рок-клуба работать все равно нужно было

Лидер культовой музыкальной группы «АукцЫон» Олег Гаркуша рассказал, за что можно было попасть в милицию, будучи рок-музыкантом в 80-е. Об этом артист поведал в интервью «Ленте.ру» для эксклюзивного материала из цикла, посвященного юбилею Ленинградского рок-клуба.

Гаркуша заявил, что «корочка» члена клуба не спасала от преследования за тунеядство, работать все равно приходилось. По словам артиста, свое удостоверение он пропил.

«Работать все равно где-то было нужно обязательно. Цой работал в котельной, кто-то дворником, кто-то сторожем, я — киномехаником. А менты винтили обычно за внешний вид», — сообщил певец.

7 марта «Лента.ру» запустила специальный цикл материалов, посвященный 45-летию Ленинградского рок-клуба. 7 марта 1981 года в Межсоюзном клубе самодеятельного творчества состоялся первый концерт объединения, на котором выступили «Пикник», «Мифы», «Зеркало» и «Россияне». Специальный корреспондент «Ленты.ру» Петр Каменченко поговорил «с героями прекрасного и трагического времени уже ушедшей страны» — участниками групп «Алиса», «АукцЫон», «Пикник», «Санкт-Петербург» и не только. В материалах используются архивные фотографии, многие из которых публикуются в СМИ впервые. В частности, впервые опубликован архив уникальных кадров фотографа Валентина Барановского. На его снимках запечатлены такие звезды русского рока, как Константин Кинчев, Олег Гаркуша, Майк Науменко, группы «Аквариум», «Пикник», «АВИА», а также многие исторические моменты в истории Ленинградского рок-клуба и классические выступления его участников.