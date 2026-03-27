Место убийства бывшего российского депутата попало на видео

16:41, 27 марта 2026Силовые структуры

СК показал место убийства экс-депутата Саидова в Нижегородской области
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

На месте убийства нижегородского предпринимателя работают следователи и криминалисты. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о бывшем муниципальном депутате Минкаиле Саидове, которого застрелил неизвестный в его доме в городе Шахунье.

На кадрах видны сотрудники СК, которые проводят осмотр места преступления. Разбросаны вещи в комнате. Возбуждено уголовное дело. Стрелок скрылся, его сейчас ищут.
 
По данным СК, 26 марта в своем доме на улице Комсомольской города Шахуньи было обнаружено тело 60-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Идет допрос свидетелей.

В 2024 году сына Саидова зарезали в местном кафе. Подозреваемый в нападении до сих пор не задержан и объявлен в розыск.

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Погубившего режиссера «Закрытой школы» приговорили к 11 годам колонии

    Дочери бывшего принца посоветовали покинуть родину

    50-летний экс-капитан сборной России пробежал 73 километра

    Российский фондовый рынок упал до минимума с начала иранского конфликта

    Названа одна из главных особенностей массированных атак ВСУ по России

    Казну России почти на миллиард рублей пополнил бывший вице-губернатор

    Из кранов жителей российского города пошла вода с червями

    Звезда «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках

    Самолет со 162 пассажирами едва избежал столкновения с военным вертолетом в небе над США

    Все новости
