Место убийства бывшего российского депутата попало на видео

СК показал место убийства экс-депутата Саидова в Нижегородской области

На месте убийства нижегородского предпринимателя работают следователи и криминалисты. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о бывшем муниципальном депутате Минкаиле Саидове, которого застрелил неизвестный в его доме в городе Шахунье.

На кадрах видны сотрудники СК, которые проводят осмотр места преступления. Разбросаны вещи в комнате. Возбуждено уголовное дело. Стрелок скрылся, его сейчас ищут.



По данным СК, 26 марта в своем доме на улице Комсомольской города Шахуньи было обнаружено тело 60-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Идет допрос свидетелей.

В 2024 году сына Саидова зарезали в местном кафе. Подозреваемый в нападении до сих пор не задержан и объявлен в розыск.